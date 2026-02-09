【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

今回のワンダーフェスティバル2026[冬]も、各メーカーから質の高いスケールフィギュアが発表された。

会場でさまざまな新作美少女フィギュアを見たが、上品なものから可愛いものまでバラエティに富んでいる。特に注目したいのがユニオンクリエイティブブースだ。このブースの目玉フィギュアは「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」の水着シリーズ。美少女フィギュアのシンプルかつ最大の魅力が発揮されていた。

本稿では、立派なショーケースに飾られていた「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」のスケールフィギュアをメインに、ユニオンクリエイティブブースの展示を紹介したい。

ユニオンクリエイティブブース

まず紹介するのは、ショーケースの周りでシャッター音が鳴りやまなかった「To LOVEる-とらぶる- ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ」。全高約36cmとかなりのビッグサイズのフィギュアとなっており、本体が大きい分もちろんいろいろな所が大ボリュームで非常に見応えがある。サイズが大きい分、塗装や造形の細かさも目立っており、肩から腰にかけてのラインの肉感表現が素晴らしく、視覚的に柔らかさが伝わってくるほどだ。

こちらに微笑みかける表情と、両腕を組んで上げる艶かしいポージングは正直グッとくるものがある。会場に遊びに来た人たちが写真を撮って帰ろうという気持ちは全力で頷ける。

【To LOVEる-とらぶる- ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ】

そしてもう1つが「To LOVEる-とらぶる- ダークネス 水着シリーズ 金色の闇 1/4サイズ」である。ダイナミックなララとは対極に、こちらは慎ましいボディラインのフィギュアだが、サイズ自体は同じく1/4スケールなので存在感はすごい。

水着の紐を引っ張っているという何ともけしからんポージングをしており、剥き出しになった肩のラインに自然と釘付けにされてしまう。

ボディの凹凸具合は緩やかながら、女の子らしい肉感表現はこちらも負けてはおらず、太腿を締めるベルトの食い込み具合が絶妙で、ベルト上に“やや肉が乗っている”のがたまらない。

ララと金色の闇。それぞれタイプは違うものの、どちらも振り切ったセクシーな魅力が前面に押し出されていた。小物やエフェクトなどで魅せるのではなく、小細工抜きの素材だけでここまで心を打たれる作品を作り上げたのはさすがである。

【To LOVEる-とらぶる- ダークネス 水着シリーズ 金色の闇 1/4サイズ】

「To LOVEる」以外にも、セクシーな美少女フィギュアがたくさん展示されていた。もちろんそれ以外にもロボ系や「忍たま乱太郎」といったバラエティに富んだラインナップが揃っていたので、一気にお見せしたいと思う。

【ユニコーン -ホワイト・マイ・エンジェル-】【シャオジュ 1/7スケールフィギュア】【アンナ 透けチャイナドレスver.】【生足ちゃん】【ブレマートン ハッピー・デーティング！Ver.】【ナポリ ドリーミィナイト】【銀髪ちゃん】【リアナ メイドver.】【フレイヤ 1/6スケール完成品フィギュア】【桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.】【大崎甜花 ガルディエーヌアメジストver.】【大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.】【月岡恋鐘 セイリングセイラーver.】【夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver.】【シラ】【モモイ／ミドリ】【土井半助】【セントルイス バニーver.／エムデン バニーver.／インプラカブル バニーver.】【もちもち鏡餅ちゃん】【ソフィア・F・シャーリング ハロウィンver.】【スパルタクス】【ハッピーケイオス 1/6スケールフィギュア】【シズ・デルタ 1/6スケールフィギュア】【アインズ・ウール・ゴウン 10th Anniversary so-bin ver.】【日奈森あむ-アミュレットエンジェル-】【グリムアロエ サキュバスギャルver.】【ミツモト・ダイア】

