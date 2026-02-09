【ライフスケールマスターライン デート・ア・ライブ 時崎狂三】 2027年5月頃 発売予定 価格：1,320,000円

プライム1スタジオは、ヒューマンスケールフィギュア「ライフスケールマスターライン デート・ア・ライブ 時崎狂三」を2027年5月頃に発売する。価格は1,320,000円。2月9日から予約受付を開始した。

本製品は「デート・ア・ライブ」に登場する「時崎狂三」を全高約162センチのヒューマンスケールで立体化したもの。台座を含めたフットプリントは約66（幅）×84（奥行き）センチとしている。材質はFRPと金属、布。

左右で異なるツインテールの流れや左目の金のグラデーション、白磁のようなスキントーンといったポイントを高精細な造形と彩色で仕上げている。身につけたランジェリーは繊維素材で、フリルやレースで軽やかに仕上げている。スタイリングも楽しめるとしている。

