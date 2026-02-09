カワサキ、新型「Ninja（ニンジャ）500」を2月28日に発売！ 日常使いに最適なミドルクラスのスポーツバイクが新登場【新車ニュース】
新しいNinjaは気負わずスポーティな走りを楽しめる設計
カワサキ・ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500
「Ninja 500」は、パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを持つ新世代のNinjaとして誕生。幅広いライダーが気負わずスポーティな走りを楽しめるように設計され、日常の移動から週末のツーリングまで、爽快感あふれる走りが味わえるモデルだ。
「Ninja 250」や「Ninja 400」が牽引してきたライトスポーツクラス。そこへ新たに加わる「Ninja 500」は、全回転域で優れた出力特性を持つ451ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンを、250ccクラスベースの軽量シャシーに搭載。
Ninja 500では低中回転域での力強い加速と高回転域までスムーズに伸びる爽快なパワー、軽快なハンドリング性能を実現。俊敏なハンドリングが生み出す軽やかなライディングフィールが、“Ninjaらしさ”を際立たせている。
リラックスしたライディングポジションやLEDヘッドライト、スマートフォン接続機能などを備え、普段使いでの実用性も追求。Ninjaらしいパフォーマンスと扱いやすさを高い次元で両立させている。
カラーリングは「メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック」の1色展開。
新型Ninja 500の税込車両価格は89万1000円で、2月28日に発売される。Ninja 400（税込81万4000円）とNinja 650（税込107万8000円）の中間に位置づけられる本モデルは、ライトスポーツクラスに新たな選択肢をもたらし、ライダーの“走る悦び”を呼び覚ます存在となりそうだ。
カワサキ・ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500
SPECIFICATIONS
カワサキ・ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500
ボディサイズ：全長1995×全幅730×全高1120mm
ホイールベース：1375mm
最低地上高：145mm
最小回転半径：2.5m
シート高：785mm
車両重量：171kg
総排気量：451cc
エンジン：水冷4ストローク並列2気筒DOHC
最高出力：39kW（53ps）/10000rpm
最大トルク：43Nm（4.4kgf-m）/7300rpm
トランスミッション：6速MT
WMTCモード燃費：25.2km/L（クラス3-2、1名乗車時）
価格（税込）：89万1000円