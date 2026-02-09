新しいNinjaは気負わずスポーティな走りを楽しめる設計

カワサキ・ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500

「Ninja 500」は、パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを持つ新世代のNinjaとして誕生。幅広いライダーが気負わずスポーティな走りを楽しめるように設計され、日常の移動から週末のツーリングまで、爽快感あふれる走りが味わえるモデルだ。

「Ninja 250」や「Ninja 400」が牽引してきたライトスポーツクラス。そこへ新たに加わる「Ninja 500」は、全回転域で優れた出力特性を持つ451ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンを、250ccクラスベースの軽量シャシーに搭載。

Ninja 500では低中回転域での力強い加速と高回転域までスムーズに伸びる爽快なパワー、軽快なハンドリング性能を実現。俊敏なハンドリングが生み出す軽やかなライディングフィールが、“Ninjaらしさ”を際立たせている。

リラックスしたライディングポジションやLEDヘッドライト、スマートフォン接続機能などを備え、普段使いでの実用性も追求。Ninjaらしいパフォーマンスと扱いやすさを高い次元で両立させている。

カラーリングは「メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック」の1色展開。

新型Ninja 500の税込車両価格は89万1000円で、2月28日に発売される。Ninja 400（税込81万4000円）とNinja 650（税込107万8000円）の中間に位置づけられる本モデルは、ライトスポーツクラスに新たな選択肢をもたらし、ライダーの“走る悦び”を呼び覚ます存在となりそうだ。

SPECIFICATIONS

カワサキ・ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500

ボディサイズ：全長1995×全幅730×全高1120mm

ホイールベース：1375mm

最低地上高：145mm

最小回転半径：2.5m

シート高：785mm

車両重量：171kg

総排気量：451cc

エンジン：水冷4ストローク並列2気筒DOHC

最高出力：39kW（53ps）/10000rpm

最大トルク：43Nm（4.4kgf-m）/7300rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：25.2km/L（クラス3-2、1名乗車時）

価格（税込）：89万1000円