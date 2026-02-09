女性の裸に初めて触れた…身体に障がいのある男性の切ない一言。障がい者専門風俗嬢の忘れられない思い出

時としてタブーのように扱われる障がい者の性に関して、真摯に向き合い、活動を続けている女性がいる。漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』を監修した関西在住の小西理恵さんだ。

小西さんは、30代で祖母を看取った経験を通し、「命の尊厳とは何か」を深く考えたこと、その当時、ずっと寄り添ってくれた訪問看護師の言葉がきっかけで、介護・福祉の道へ進んだという。その後、現場で小西さんが直面したのは、日常生活は支援されているものの「性」だけがないものとして扱われている現実。この現状をどうにかしたいと思い、一般社団法人「輝き製作所」を設立したこともインタビュー第1回で聞いている。

第2回では、現在活動をしている「障がい者専門の風俗」ではどのようなことを行っているのか、さらに障がい者の性を取り巻く社会の課題について詳しく聞く。

障がい者専門風俗嬢は売春ではない

小西さんは障がい者専門の風俗嬢として、現場ではどのようなことを行っているのだろうか。

「風俗営業法のデリバリーヘルスの届けを出して運営しているので、本番行為はしません。口や手でする、密着するといった内容になります。風俗にはいろいろなジャンルがあって、ヘルスにはセックスが含まれないということを知らない方が多く、売春のような行為をしていると誤解されることも。本が出版されたときも、プチ炎上が起こりました」（以下、小西理恵さん）

匿名性の高いSNSでは心ない言葉が飛び交うこともある。相当に傷ついたのではないだろうか。

「この仕事を始めた5年前に、腹を括りました。多くの人に知ってもらうことの方が大切ですから」

一般の風俗店との大きな違いは、事前の面談があることだという。どんな障がいがあるのか、そしてどんなことをしてほしいのかを探り、当日は一人ひとりに合ったサービスを提供している。

「昔、大阪にある障がい者向けのデリバリーヘルスで働いていたことがありました。でもそのお店は、身体障がいのお客様ばかり。彼らは自分の意思で情報をネットで調べ、待ち合わせ場所に来て、お金を払える方たちです。それが難しい知的障がいや発達障がいのある方はいませんでした。でも彼らだって、性に対する欲求はあります。

きちんと満足してもらうために事前に面談をする

私のところでは、彼らにも利用してほしいと思っていますが、重度の障がいがある場合は、言葉を理解することが難しく、当日だけだと何を求めているのか理解できない可能性も。ちゃんと満足してほしいので、事前に面談をさせてもらっています。「絵カード」を使って説明するなど、その方にルールを理解してもらえる方法を探ります。

また当日も、キスをしていたり、抱き合っているイラストや、私の似顔絵のカードを準備し、彼らとのコミュニケーションに利用することもあります。フェラチオという言葉はわからないけれど、絵を見るとわかってもらえることもありますから。また、時計が理解できない方には、カラータイマーというアプリを使って、『小西さんとの時間はあとこのぐらいです』とお伝えしています」

カラータイマーは、色で時間の経過がわかるような仕組みになっているため、終了時間を視覚で理解することができる。子どもの知育用として使われることもあるアプリだ。

常に小西さんは、利用者の方たちに寄り添った最善のコミュニケーションを探し、取り入れるようにしている。

「以前、自閉スペクトラム特性のある方がいらっしゃいました。彼は最初から最後まで流れが見えるとすごく安心できる方だったので、面談では当日に行うサービスをどうするか、最初の10分と最後の15分はプレイを行わないことも含めて丁寧に話し合いました。そして当日はタイムスケジュール表を壁に貼り、いつでも確認できるようにしました。

その結果、終始落ち着いた気持ちでサービスを受けていただくことができました。特性や感じ方は一人ひとり異なるため、決まったマニュアルは設けていません。すべて、その方に合わせたオーダーメイドで対応しています」

一般の風俗店では難しい

一般の風俗店で、事前に面談をすることはほぼないだろう。つまり、どの程度の障がいがあって、どんな行為を求めているかを理解することは、ほとんどできないということだ。

「介護や福祉に関しての知識がなければ、お店の女の子たちが戸惑うのも当然だと思います。そのため、『身体の障がいだけで、コミュニケーションが取れるなら』と言われて入店したけれど、『一緒にお風呂に入れないと衛生的に難しい』とか、サービスが始まってから『やっぱり、触れない』と言われて断らられたということを聞きました。ご本人は、“障がいがあるから仕方ないよね”と話していましたが、傷つきますよね。悔しいし、つらかったと思います」

看護師や介護経験のある女性なら、臨機応変に対応できることはあるかもしれない。しかし、偶然出会える確率は低いだろう。

「経験豊富な風俗嬢さんなら『大丈夫よ、任せて』と、受け止めてくれるかもしれません。でも実際には障がいのある方は、十分なサービスを受けることができないのが現状です。普段、私たちは言葉に頼って生きているため、他の方法で、相手の気持ちを読み取ることに自信が持てないのだと思います。

表情や筋肉の緊張、呼吸の変化で感情を読み取る手がかりはいくつもありますが、慣れていなければ難しいのかもしれませんね」

障がい者の方との性に関する行為は、カウンセリングを重ね、丁寧に向き合うからこそ可能になる支援なのだ。

現在、月にすると平均で10人ほどの利用者がいるという。事前の面談や準備にも時間を要するため、日々の活動に余裕があるわけではない。さらに小西さんのもとには、全国から相談が寄せられるが、遠方の場合、移動や宿泊費は利用者が負担することになり、金銭的な問題も立ちはだかる。

「どうしても対応が難しい場合は、その方が住んでいる地域のお店を探すお手伝いもします。支援者のふりをして電話をかけ、『こういう障がいがあって、こういうケアをお願いしたいのですが』と一軒ずつ聞いています」

福祉制度に取り入れることの難しさ

障がいのある人の性に対し、支援者や家族らは彼らにどう向き合えばよいのかわからず、戸惑っていることが多いという。しかし現在の福祉制度には、性に関する支援は含まれていない。国が制度として整えるべきなのだろうか。

「難しいのが現実ではないでしょうか。もし、障がいのある方が、風俗などのサービスを制度として利用できるようになったら、一部の人たちから反発が起こる可能性があります。“自分たちだって困ってるのに、なぜ障がい者だけが”という声が出てくるかもしれません。福祉サービスは、“生きるため”の支援として位置付けられています。性やスポーツなど、娯楽や趣味のジャンルにまで制度が組み込間れることは、現実的には難しいだろうと感じています」

だからこそ、小西さんは「大切なお金を払ってもらっている以上、できる限りのことをしよう」と常に考えていると話してくれた。

「一方で、福祉サービスが公的に賄われている部分も多いので、私たちの風俗店にお金を払うという概念がない方もいらっしゃいます。『どうしてお金が必要なんですか』と、ご家族から驚かれたこともありました」

初めて男になれた

一般の風俗店では入店を断られ、福祉制度に取り入れることも難しい。だからこそ、小西さんは「自分がやらなくてはならない」と言い切った。

そう断言できる理由は、これまでの現場で、一人ひとりの利用者と真摯に向き合ってきた経験があるから。その思いを象徴する忘れられないエピソードをいくつか語ってくれた。

「この仕事を始めたばかりのころになります。身体に障がいのある男性が利用してくださいました。初めて女性の裸を見て、初めて触れたのが私だったそうです。サービスの後、私に言ってくれたんです。

『初めて男になれた気がします』

50代の方でした。日ごろ関わっているヘルパーさんは男性ばかり、そしてご両親は亡くなり一人暮らしをしていました。この先の人生を考えたときに、“一度は経験してみたい”と思ったそうです。

この言葉を聞いたとき、私が始めようとしていることは、間違っていなかったと感じました。この一言があったからこそ、どんなことを言われても続けられているのだと思います」

「性欲は悪」と言われて育った女性の話

障がいのある人の中には、もちろん女性もいる。しかし、風俗店を利用する女性は男性よりも少ない。性に関する問題を誰にも相談できないまま、自分の気持ちに蓋をして生きている中で、勇気を出して連絡をくれた女性がいた。

「うちには男性スタッフがいないので、女性の私でよければぜひいらしてください、とお話をしました。面談で彼女は、『性を楽しむことは悪』という考えをお持ちの家庭で育ったと話してくれました。

でもやっぱり一度は経験してみたいという気持ちがあって、勇気を出して連絡をしてくれたそうです。

サービスを終えたあと、『こんなに楽しいことがあるなんて知りませんでした』と。さらに『自分は発信する力がないけれど、女性も性を楽しんでいいことを伝えてほしい』と言ってくださいました」

女性はこれまで、両親にはもちろん、誰にも自分の気持ちを口にすることができなかったそうだ。障がいがあるだけで迷惑をかけているのに、さらに自分の気持ちを伝えれば、もっと負担をかけるのではないかと思っていたという。

日本では性に関する教育が遅れていることは、FRaUwebでも何度か紹介している。「性」は決して恥ずかしいことでも、そしてもちろん悪いことでもない。ただし、妊娠や感染症など健康に関する問題もあるからこそ、きちんとした知識が必要なのだ。

「恥じらいや秘めごとを大切にする日本の文化は美しいと思います。でも本当に困ったら相談ができる、助けを求められるという選択肢のある社会を目指すことは大切なことだと思います。タブー視されてきたことや、言葉にするのが恥ずかしいという空気が少しずつでも減っていけばいいなと思います」

重度の知的障がい者男性の話

小西さんは、障がい者専門の風俗を始めてから、利用者との“恋愛”一つひとつに、多くのことを教わっているという。

「重度の知的障がいのある方が、サービスを受けてくださったときのことです。私が荷物を持とうとしたら、さっと手を伸ばして持とうとしてくれたり、スリッパを持ってきてくれました」

その男性は、時間や文字を読み取ることや、年齢に関する理解も難しい様子だった。

「何かしてあげよう、優しくしたいと思ってくれたことに感動しました。それだけで、もう十分。文字が書けるとか書けへんとか、そんなんどうでもええやん、と思ったんです」

その出会いが、小西さんの価値観を大きく変えた。

「その男性が、一人でできることは少ないかもしれません。でも人を大切にしようとする気持ちを持っていることが非常に尊いと感じました。彼はご家族からたっぷりと愛情を注がれ、認められながら育ってきた方でした。

誰かに認められる人生を送っているからこそ、人に優しくする術を知っていたんです。環境は大事なんだと改めて思いました」

“今度は私が誰かの力になりたい”

その気持ちを胸に、一般社団法人を立ち上げ、障がい者専門の風俗店を運営する小西さん。彼女の存在に救われ、支えられている人は多いだろう。しかし一方で、小西さん自身もまた、利用者から大きな力を受け取っていたのだ。

【小西理恵】

「一般社団法人輝き製作所」所長。「障がいと性」を当たり前にすることを目的とし、障がい福祉に関わる支援者、障がい者家族に向けた講演会活動に加え、障がい者専門風俗嬢としても活動。

「私がやらなあかん」障害者の息子の性欲に応え続けた母が妊娠・中絶した背景