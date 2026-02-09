あす（火）は、高気圧が東へ進み、かわって西から前線が近づいてきます。西からお天気は下り坂で、九州は昼前から雨が降り始めるでしょう。その後、夜にかけて中国や四国に雨の範囲が広がっていきます。また、青森も夜ごろから雨が降り出し、北海道は雪が降るでしょう。

あすは、高気圧の縁をまわって、また前線に向かって南風が吹く予想で、全国的に気温がきょうより大幅に高くなります。最低気温・最高気温ともにきょうより高くなるとはいえ、朝の時点では冷たい空気が残っていますので、今夜も暖かくしておやすみください。

■あすの各地の予想最高気温

札幌 ：3℃ 釧路：1℃

青森 ：7℃ 盛岡：4℃

仙台 ：9℃ 新潟：9℃

長野 ：9℃ 金沢：11℃

名古屋：10℃ 東京：13℃

大阪 ：10℃ 岡山：10℃

広島 ：10℃ 松江：10℃

高知 ：12℃ 福岡：10℃

鹿児島：15℃ 那覇：21℃

今週は、暖かい空気が入ってくる影響で、平年より気温の高い日が続きます。特に週末は気温が高く、春らしくなりそうです。お天気も季節の変わり目らしく、周期変化していきます。水曜日は全国的に雨が降り、近畿や東海は午前中、雨脚が強まるところがありそうです。木曜日から金曜日にかけては太平洋側では晴れますが、週末は雲が増えそうです。