テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。エバース、たくろう、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、ＥＸＩＴ・兼近大樹が出演した。

エバース・佐々木隆史は「大きい声では言えない」と前置きしつつ「芸人ってカッコいいとか可愛いって言われるハードルが低すぎて恥ずかしくないですか？」と切り出した。

ジャンボは、うなずきながら「だって、すゑひろがりずの三島（達矢）さんが『妖怪・客減らしって』言われてたわけですよ…。『気持ち悪い。この男がいたらライブには行かない！』って。すゑひろがりずさんがブレークしたとき『可愛すぎる！』って。あの妖怪が『可愛すぎる！』って…」と回想。芸人として認められるとファンの評価が一変することを改めて述懐し笑わせていた。

すゑひろがりずは、２０１９年の「Ｍ−１グランプリ」で決勝進出を果たしブレーク。狂言風の古語や言い回しでネタを展開していくオリジナリティーな芸風で一躍、売れっ子芸人となった。