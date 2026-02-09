歌手の工藤静香（55）が作ったアイデア料理に、さまざまな声が寄せられている。

【映像】工藤静香の「すんごい豪邸」と話題の自宅や手料理（複数カット）

庭で果物を収穫する姿や、それを使ったゼリー作りなど、プライベートの様子をInstagramに投稿している工藤。「すんごい豪邸」「美味しそう 体にも良さそうなデザートですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

長女・Cocomiに作った手料理を披露

8日の投稿では、「チーズケーキとめちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！そして、野菜を進んでは食べない宇宙人に絞りたてジュースを！その残った繊維でクラッカーをつくりました。野菜のコンソメで味付けをしていますが、これが本当においしい笑」と、“宇宙人”と呼んでいる長女・Cocomi（24）のために作ったジュースやクラッカー、2種類のチーズケーキを披露。

この投稿には「搾りかすでクラッカー作るなんて、すごいです！」「食べ物を無駄にしない静香さん ステキすぎます」「しーちゃんのチーズケーキレシピで作ったら簡単で美味しかったです！」など、絶賛の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）