衆議院議員選挙・香川県の小選挙区の結果です。香川県の投票率は56.57%と前回を3.63ポイント上回りました。

【画像をみる】香川県の小選挙区・比例区 当選者の声 香川1区「僅差とはいえ小川にご信任を与えていただいた」

香川1区

（小川淳也さん）

「戸惑われた部分も多々あったことと思います。それでもこうして僅差とはいえ小川にご信任を与えていただいたその有権者の声に何としても応えてまいります」



香川1区では中道改革連合の小川淳也さんが自民党の平井卓也さんとの激戦を制し8回目の当選です。

一方、平井さんも比例復活を果たしています。



（平井卓也さん）

「負けは負けです。そのことを本当に皆さま方の期待に応えられなかったことを心から心からお詫び申し上げたいと思います」

香川2区

（玉木雄一郎さん）

「これまで以上に地元香川のためになにより日本の発展のために全力で努力してまいりますので、これからも変わらぬご支援と後押しをたまわりたいと思っています」



香川2区では国民民主党の代表・玉木雄一郎さんが安定した戦いで議席を獲得しました。

一方で、自民党の瀬戸隆一さんが比例復活を果たしています。



（瀬戸隆一さん）

「私にもう一度また国のために地域のために働けというそういうチャンスを与えていただいたと思っています」

香川3区

（大野敬太郎さん）

「本当にご迷惑をおかけしましたが何とか6期目の当選を果たすことができましたこれもすべてみなさまのおかげです。心から改めて感謝を申し上げます本当にありがとうございました」



香川3区では自民党の大野敬太郎さんが2人を退けました。