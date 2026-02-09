【四国地方 雪雨の予想】香川・愛媛・高知・徳島 2月9日（月）～12日（木）1時間ごとの雪雨シミュレーション「11日（水・祝）は広範囲で雨の予報 恵みの雨となるか？」【気象庁 9日午後6時更新】
今後の天気は？
気象庁によりますと、あす（10日）は前線が東シナ海付近で顕在化して前線上の九州の西に低気圧が発生し、あさって（11日）は、この低気圧が急速に発達しながら本州の南岸を通って日本の東に進むということです。
また、10日夜までに500hPa 5220m付近のトラフに対応する低気圧が日本海北部に発生し11日にかけて千島近海に進む見込みです。
２つの低気圧や前線に向かう下層暖湿気や上空寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、発雷する所や激 しい雨が降って大雨となる所がある。西～東日本では11日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意し、北・西日本では10～11日は、東日本では11日は、落雷や突風、降ひょう、南岸を進む低 気圧に近い沿岸域では局地的に竜巻などの激しい突風に注意が必要だということです。
シミュレーション画像をみると、四国地方ではあす10日（火）午後から次第に雨雲が広がり、祝日の11日（水）には広い範囲で雨が降る予報となっています。
※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶９日（月）～１２日（木）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像
9日（月）
10日（火）
11日（水）
１１日（水・祝）
１１日（水・祝）午後
１２日（木）
１２日（木）午後
