15ºÐ¤ÇÄ¹Ìî¸ÞÎØ¶â¡Ä¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼à·ãÊÑá43ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡×
¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë
¡¡1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¡¢Åö»þºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼(ÊÆ¹ñ)¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤ÎÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²òÀâ¤Ç¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¡£¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë43ºÐ¤Î¶á¶·¤¬¡¢ËÌÃæÆîÊÆ¤Î±ÒÀ±ÊüÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯TV¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ªÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤¸¤ã¤ó¡¢Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¥ì¥¢¤À¤Ã¤¿3¥ë¡¼¥×-3¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ·¤ó¤Ç¤¿µ²±¡×¡Öº£¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤Î¥¥é¥¥é´¶¤Ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÅö»þ½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥ë¡¼¥×-¥È¥ê¥×¥ë¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¡£°Ê¹ß¤³¤Îµ»¤ÏÈà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£