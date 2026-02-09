日曜劇場『リブート』、ミスチルの主題歌「Again」にのせた“フル尺”本編スペシャルムービーが公開に「えっ、なんかすごい」「鳥肌立ちまくる…」「気になるシーンが多すぎ」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式Xが9日、更新され「日曜劇場『リブート』主題歌Mr.Children「Again」にのせた本編スペシャルムービーが公開されました」と、“フル尺”の特別映像をシェアした。
【動画】「えっ、なんかすごい」「鳥肌立ちまくる…」ミスチルの主題歌にのせた日曜劇場『リブート』の本編スペシャルムービー
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
投稿では、TBSテレビの公式YouTubeチャンネル「TBS公式 YouTuboo」でスペシャル映像が公開されたことを伝え、リンクを共有した。
Mr.Childrenによる主題歌「Again」は、ドラマの世界観に深く寄り添う楽曲として制作され、家族のために自らを犠牲にしながら前に進もうとする主人公の背中を、力強く押す1曲に仕上がっている。
公開された動画では、そんな楽曲に合わせこれまでの物語を総ざらいするようなドラマ本編のスペシャル映像が届けられた。8日は『衆議院議員選挙』の開票特番のため放送が1週休みとなっており、次回15日放送の第4話に向けドラマファンの期待感を高める“サプライズ”となった。
コメント欄には「主題歌ムービーきた〜〜!!」「えっ、なんかすごい」「ええー！気になるシーンが多すぎる!!」「鳥肌立ちまくる…」「うわー！これは引き込まれる！」「胸がギュッとなってしまった」「Again、リブートに合いすぎ」「ドラマにビッタリな曲 さすが桜井さん」「最高だ、、神編集」「昨日は見れなくて寂しかったぜ」「この先どんな展開が待っているのか想像がつきません！」など、さまざまな反響が寄せられている。
