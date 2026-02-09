「ガス臭い」通報相次ぎ大きな爆発音も　住宅火災で5人死傷…火元の建物は跡形もなく　札幌市手稲区

雪が積もった住宅街で燃えさかる炎。

9日朝、北海道・札幌市で起きた火災で5人が死傷しました。

住宅が倒壊するなどの被害も出たこの火災の発生前には、大きな爆発音が周辺に響いていました。

現場は札幌市手稲区の住宅街。

9日午前5時ごろ、「爆発音」「ガス臭い」などの通報が相次ぎました。

近隣住民は「ドカンっていう爆発音がしたので。外見ると火災になっていて、もうほとんど建物の形がなかったので、ガス爆発だったなと感じた」「衝撃がすごかった。ドーンッて感じ。すごいですよ、半端ない…」と話し、火災発生前、大きな爆発音を耳にしていました。

現場周辺の住宅の窓は、ガラスが割れ、窓枠そのものが外れたりしています。

被害に遭ったと話す男性は「これサッシも欠けちゃって…。結局、全部取り換えなきゃならない。ガラスだけじゃなくて、サッシが壊れている…」と話し、片付けに追われていました。

上空から現場を捉えた映像では、火元の住宅は跡形もなく焼け落ち、すぐ横の建物も一部が崩れています。

また、周辺の建物にも残骸が飛び散り、被害の大きさが分かります。

この火事で、火元の住宅を含む複数の住宅が倒壊するなどしています。

また、60代の女性1人が死亡したほか、住民4人がけがをしたということです。

警察と消防は、ガス爆発の可能性も含め捜査しています。