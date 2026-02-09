「見分けられるのは母親だけ」…殺人罪に問われている双子の男が同一ＤＮＡで捜査をかく乱しているという。フランス紙ル・パリジャンが８日、報じた。

３３歳の双子のサミュエル・Ｙとジェレミー・Ｙの両被告は、ＤＮＡが完全に一致している。２人はこれを悪用して、２０２０年にセーヌ＝サン＝ドニ県のサン＝トゥアンで起きた二重殺人と銃撃事件についての罪を否認している。２人はこれらの罪について、パリ郊外のボビニー重罪院で裁かれている。

２０２０年９月１４日に発生したティディアヌ・Ｂさん（１７）とソフィアン・Ｍさん（２５）の殺害、そして同年１０月３日に起きた複数の殺人未遂について、組織的犯行として５人の男が裁判を受けている。

５人の被告の中でも、とりわけ困惑させているのがサミュエル被告とジェレミー被告だ。一卵性双生児であり、同じ受精卵から生まれた彼らは、ＤＮＡが完全に一致している。この双子は同じあごひげを生やし、足に病気を抱えている。両者を区別することは不可能だ。遺伝学の専門家たちも、打つ手がなかった。

捜査官は法廷で「法医学の専門家は兄弟の誰が最終的に関与したのかを判断できなかった」と述べた。

ＤＮＡで区別することができなかったため、捜査官らは通話記録、監視カメラの映像、盗聴器などを頼りに双子を確かめようとした。

しかし、捜査官の１人は、ル・パリジャン紙に対し、「彼らは電話回線や身分証明書だけでなく、衣服も交換している。彼らは非常に長い間、この双子関係を犯罪歴の中で悪用してきました。２人を区別できるのは母親だけだった」と話している。

そのため、回収されたアサルトライフルから発見されたＤＮＡがどちらのものかという重大な疑問は未解決のまま。

裁判は２月末まで行われる予定だ。