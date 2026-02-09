政策を推し進めるために国民の信を問いたいとして衆議院の解散に踏み切った高市首相は、与党で352議席、自民単独で316議席という歴史的な勝利で信任を得た形となりました。ここまで支持されたことについて、政治学が専門の九州大学大学院の施光恒（せ・てるひさ）教授は次のように分析します。



■九州大学大学院・施光恒教授

「自民党が保守回帰した、そういう層の人まで自民党に戻ってきたと思うんです。高市さんが1人で自民党を変えようとして頑張っていると。そこに新しさを覚えた人が、無党派層が、自民党にどっと支持をしたと。もともとの自民党の支持者と無党派層が高市支持に結束したような、それがこの大勝につながったと思います。」





その上で、高市人気を追い風に、政治に興味を持った若い世代の投票率が伸び、政治基盤の強化に成功したとみています。しかし、施教授は自民党が圧勝したことで、国民の声が政治に届きにくくなるのではないかと懸念しています。■施教授「自民党が少数与党だったからこそ、一番、国民の普通の人々の生活を考えたという点は大いにあったと思います。その点を考えると、ここまで大きく勝ってしまった自民党が、本当に普通の人々の暮らしを真剣に考えるかどうか、そこのところは疑問に思う。普通の人々の暮らしはどんどん不安定化し、貧しくなってしまった。失われた30年に戻るような、国民の声を聞かない自民党に戻ってしまうのではないかとそういう懸念はあります。」高市首相への支持や期待が得票につながったとみられる今回の衆議院選挙。巨大与党を生み出した有権者として、その暴走を防ぎ、再び失われた30年に戻ることがないよう政治に関心を持ち続けることが求められています。