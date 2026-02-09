巡ってきたチャンスを一発でモノにした。ＤｅＮＡのドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が９日、キャンプ初の「青白戦」に２軍から臨時参戦。攻守両面で猛アピールに成功し、次クールから始まる１軍の練習試合にも出場することが決まった。

体調不良で欠場した加藤に代わって白組の７番・二塁でスタメン出場。「チャンスが来たと思った」と、まずは得意の守備で光を放った。３回１死二塁で二遊間へのゴロをダイビングキャッチからグラブトスで併殺に。「守備からリズムを作って、打撃につなげられたら」の思惑通り、その裏の初打席ではバックスクリーン手前まで運ぶ大飛球。さらに６回２死一、三塁の好機に左腕・庄司のチェンジアップを巧みにさばく中前適時打を放った。

途中からは遊撃に回るなどユーティリティー性も発揮。アピールチャンスを逃さなかったルーキーに、相川監督は「１回目でいいプレーを見せるって、プロとして一番大事なことかも。野手で一番よかったので、休み明けの実戦にも参加してもらう」と、事実上の“１軍昇格”を即決した。