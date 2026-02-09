スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さんの最新姿にネットがくぎ付けだ。

ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの解説を担当する菜那さん。９日までにインスタグラムを更新し、「今日からスピードスケートの競技解説をしています！初日から白熱の戦いでもうずっと興奮してます。笑」とつづった。

「今日からほぼ毎日解説させていただきます！！時間は深夜になることが多いですが、ぜひ一緒に応援していただけると嬉しいです！みんなでオリンピック盛り上げていきましょー」と呼びかけ、「解説席からのワンショット」とアップした。

眼鏡をかけ、キラキラとした瞳はまるでタレントのようなキュートさだ。この投稿には鈴木奈々が「めちゃめちゃ可愛い」と絶賛し、フォロワーは「ギャンカワ」「メガネ菜那さんもかわいい〜！！！ってか、顔ちっちゃいからメガネがでかく見える〜」「メガネに萌え袖、とっても可愛らしい解説者さん」「ほれてまうやろ」とほれぼれ。

「解説めっちゃ分かりやすかったです」「菜那さんの解説とてもリアリティあって楽しく勉強になりました」「とても分かりやすく、楽しい解説ですね」と反響を呼んでいる。