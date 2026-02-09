波瑠、高杉真宙と結婚発表後初の公の場 幸せオーラ振りまく
俳優の波瑠（34）が9日、都内で行われた連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のジャパンプレミアに参加。昨年12月23日に俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表してから初の公の場となり、笑顔で幸せオーラを振りまいた。
【写真】きゅん…満島真之介にエスコートされる波瑠
波瑠は、夫役の満島真之介にエスコートされて登場。パープルとブラックが映える装いで艶やかなオーラを振りまいた。ボケまくる満島を温かく見守る一幕も。一緒にハートマークも披露した。
大先輩が集結するイベントだが波瑠は「すごく緊張する今日なんですが、先ほど満島さんとお話して『最近、何をしてる？』と言ったら『ジャンプしている』って」と暴露。満島は「言うなよ、ここで！」とツッコミが入り、笑いが起きていた。
波瑠と高杉は、昨年12月23日に連名の文書で「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と報告。続けて「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」と伝えていた。
高杉は1月9日に映画の舞台あいさつに登壇。新年をどう過ごしたのかという話題では、「実家の福岡の方に帰って、家族とゆっくり過ごしましたね。正月の番組を見たりして、こんなにゆったり過ごせるのは良い時間だなと思いました」と結婚後初の正月休みを振り返っていた。
本作は壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集めてきた、作家・北方謙三の代表作『水滸伝』を、織田裕二主演で映像化した連続ドラマ。15日よりWOWOWや動画配信サービス「Lemino」にて放送・配信される。波瑠は、英雄の末裔で正義の武人・楊志（演：満島真之介）の伴侶の済仁美を演じる。
そのほか、織田裕二、反町隆史、満島、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市、原作の北方謙三、若松節朗監督も登壇した。
