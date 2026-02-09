エレキコミックやついいちろう（51）が9日、都内で行われたLeminoで15日に放送・配信がスタートする、織田裕二（58）主演の連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」（日曜午後10時、全7話）ジャパンプレミアに登壇。妻でタレントの松嶋初音（38）と6日、インスタグラムで第1子の誕生を報告して以来、初の公の場となった。

やついは「どうも、北方謙三大好き芸人です。ありがとうございます。大好き芸人30年やって、やっと呼ばれました！ うれしいです」とガッツポーズを見せた。「世界観がバッチリ。北方先生は『三国志』も書かれていて、関羽の子孫が出てくる。つながっていることにロマンを感じる。やっぱり、何者でもない人間たちが集まって、時の権力者に一矢報いる…今、見たい物語」と興奮気味に語った。

◆「北方謙三 水滸伝」 累計発行部数1160万部を記録する「大水滸伝」シリーズの1つ「水滸伝」全19巻を完全映像化。腐敗がはびこる乱世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（織田裕二）。彼が記した“世直し”の書「替天行道」は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた反逆の物語。