【紀ノ国屋】季節限定「さくらスイーツバッグ」で春を先取り焼き菓子入りの可愛い巾着バッグは卒業・入学のギフトにもぴったり。

紀ノ国屋は、2026年2月10日から「さくらスイーツバッグ」を数量限定で発売します。なお、公式オンラインストアでは2月9日20時から販売予定です。

春を感じるさくら型のクッキー

毎年好評の「さくらスイーツバッグ」が、今年はキュートな春色の巾着バッグで登場。中にはさくら型のクッキーとほろほろ食感のポルボローネ、チョコレート味のバウムクーヘンの、3種類の焼き菓子が入っています。

何かとお祝い事やイベントが多くなるこの季節に、ちょっとした春ギフトとしても活躍してくれそう。

・紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ

カラーは、春のさくら色を連想させる「ベビーピンク」と、ペールブルーのグラデーションが印象的な「春の空」の2色展開。

中にさくらクッキー14枚、ポルボローネ4個、バウムクーヘン（チョコ）1個が入っていて、価格は1652円です。

サイズは、縦約20cm×横約12cm×マチ約6cmです。

数量限定のため、なくなり次第終了します。また、物流状況や天候によって店舗での販売が遅れる場合があります。販売状況は直接店舗へ問い合わせてください。

販売は、店舗が2月10日から、公式オンラインストアが2月9日20時からです。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部