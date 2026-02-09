県は、一般会計の総額が約6,041億円の新年度当初予算案を県議会に内示しました。



鈴木知事にとって初めてとなった新年度予算案の編成。



記者会見で鈴木知事は、「マーケティングマインドをしっかり反映できた」と自信をにじませました。



鈴木知事が初めて編成した、県の新年度当初予算案。



一般会計の総額は、約6,041億円。



今年度と比べると55億円、率にして0.9％の増額で、令和に入ってから2番目に多くなっています。





鈴木知事「特に人口減少の抑制、秋田のポテンシャルを発揮する戦略的な取り組み、ツキノワグマ対策をはじめとした安心な暮らしを支える取り組みのほか、県民ひとりひとりの新たな挑戦を後押しする支援や、秋田の未来を担う子どもたちの健やかな心と体を育む教育環境の充実について積極的に予算を計上いたしました」まずはこの予算を執行するのに必要な県の収入「歳入」をみていきます。私たちが支払っている税金「県税」は、法人からの税収などが減って、今年度より28億円少ない993億円に。国からもらう「地方交付税」は、3億9,000万円減って1,958億円です。新たな県の借金「県債」は、道路などの公共事業が減ったことから、31億円減って539億円となっています。続いては、支出にあたる「歳出」です。定年の延長による退職手当の増加などで、「人件費」が86億円増えて、1,435億円。「公共事業」は今年度より95億円少ない926億円となっています。鈴木知事が去年立ち上げた「マーケティング戦略室」が助言した事業も多いという、新年度予算案。新規事業は、今年度と比べて40多い76件あり、約20億5,000万円を投入する方針です。鈴木知事「昨年来力を入れてきた、県庁組織としての政策立案執行におけるものの考え方、マーケティングマインドをしっかりと反映をした事業、施策を盛り込むことができたかなと思っております」人の生活圏に出没し、大きな被害をもたらしたクマへの対策には、約6億2,000万円を計上。管理強化ゾーンでの捕獲に対する1頭5万円の奨励金の支給や、ドローンなどを活用したクマ対策の実証事業、いわゆる“公務員ハンター”を2人配置することなどを新たに盛り込みました。クマ対策に6億円規模の予算を計上するのは、これが初めてです。鈴木知事「一番の前提である安心安全、これが大きく脅かされた昨年秋だったと思いますので、これをしっかりとコントロールしないことにはですね、その他のすべての施策が始まらないと思っていますので、今雪ですけれども、雪解けた頃からですね、またあのようになることがないように、しっかりとかなり早期から、かつ大規模に対策をとっていきたいという現れだと思います」人口減少対策では、「秋田移住ブーストキャンペーン事業」と銘打って、最大110万円分のデジタル商品券の支給や、首都圏での大規模なイベントの開催などにおよそ1億4,300万円を。結婚を希望する男女を支援する取り組みに、合わせて2億円近くを計上しました。また、アジアを中心としたインバウンド誘客の拡大事業に3億8,000万円余りを計上しています。当初予算案を審議する県議会は、13日から始まります。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢なお、9日は、道路の除雪費の増額分や物価高対策などを盛り込んだ約250億円の補正予算案も県議会に内示されました。