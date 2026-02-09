衆議院選挙は県内でも高市政権の人気を追い風に、秋田1区は自民党の冨樫博之氏が、2区は同じく自民党の福原淳嗣氏が当選しました。



3区は国民民主党の村岡敏英氏が議席を死守しましたが、自民党の御法川信英氏が東北比例で復活当選しています。



8日午後8時、早々に自民党の冨樫博之氏の当選確実が報じられると、200人近くの支持者が集まった事務所は歓喜に包まれました。



過去最多6人が乱立した秋田1区。





高市政権の継続を訴えた冨樫氏は6万5,940票を集め、ほかの候補を大きく引き離しました。6回連続の当選です。自民 冨樫博之氏「国へ要望することは要望する。県でできることは県でやる。市でできることは市でやる。予算がなければわれわれが一生懸命頑張って秋田に持ってくる。こういうことをですねオール秋田で取り組んでいきたい」再生可能エネルギーを利用する工場の誘致して、産業振興により一層力を注ぐ姿勢を改めて強調しました。いずれも前の議員同士の一騎打ちとなった秋田2区は、自民党の福原淳嗣氏が初めて小選挙区を制し、2回目の当選を果たしています。自民 福原淳嗣氏「今度は選挙区で勝ったわけですから、正々堂々と、言うことができます。私たちの暮らしの中からこの国がまさに立法という過程を通じて変えていけるということを改めて今私は感じています」全ての市町村の得票で相手の候補を上回った福原氏。強い追い風を感じていたといいます。記者「高市旋風は感じたんですか」福原氏「感じましたね」一夜明けて、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」が地方への投資につながると改めて強調。食糧やエネルギー分野などでの産業振興に力を入れる考えです。自民 福原淳嗣氏「大館市長時代に掲げていた政策は、大館だけでなくより広域的な政策でした。厳しい選挙を勝ち抜いた1期目は、まさにその政策を実現する途上でした。今度はそれを完遂する。そしてより広い地域、市町村が夢を希望に変えられるそういう政策を実現できるようにがんばりたいそういう意欲に燃えています」一方、中道改革連合の緑川貴士氏は比例代表での復活当選もなりませんでした。中道 緑川貴士氏「どんな逆風にも耐えられるような候補者でなければならないということを気持ちを新たにしたところでございます」「暮らしの目線に立った政治を実現していきたい…悔しいですけどね…これからそうした声も大事にしてですね、しっかりやっていきたいと思っています」新党からの立候補で挑んだ短期決戦。「支持者にどこまで理解が広がったかはわからない」と話し、「中道の在り方については厳しく総括されなければならない」と強調しました。3つの選挙のうち、最も激戦となったのが秋田3区。当選の一報が入ったのは午後11時過ぎでした。7回目の直接対決が初めての一騎打ち、国民民主党の村岡敏英氏が2,510票差で議席を死守しました。2回連続の小選挙区での勝利で、当選は4回目です。国民 村岡敏英氏「地方をもう一度立ち上がらせなければならない。それが地方から出た国会議員の役割だと思っています。ぜひそれをやらせていただきたい」「本当ハラハラさせまして申し訳ないです。これは本当に皆さんおかげです」高市旋風という逆風が吹き厳しい選挙だったと振り返る村岡氏。農政をはじめとした秋田の課題を、議論するだけではなく解決していくと意気込みました。小選挙区では及ばなかった自民党の御法川信英氏は2回連続で比例復活、8回目の当選です。自民 御法川信英氏「厳粛に真摯に受け止めて、またあしたから一から出直す気持ちで頑張っていきたい」報道機関の取材に対しては「国政にも地元にも課題はたくさんある。それをひとつひとつ丁寧に解決していく」と述べました。解散から投票まで戦後最短の日程で行われた真冬の総選挙。投票率は57.38％で、前回、1年4か月前と比べて2.06ポイント低下し、戦後最低だった2014年に次ぐ2番目の低さです。期日前投票の割合は38.5％で、過去最高、全国でも最高でした。