今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第91回（2026年2月9日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

熊本に「みんな連れて行く！」

第91回のキーワードは「連れていく」。

誰がどこへ？ 第19週「ワカレル、シマス。」（演出：村橋直樹）のはじまりを順に見ていこう。

ヘブン（トミー・バストウ）が突然、熊本に行こうと言い出した。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は咀嚼（そしゃく）できず、部屋をうろうろする。

「何があるんですか？ 熊本には」と聞くと、ヘブンは本を調べ始める。つまり、熊本に詳しいわけではないようだ。

「山、海、空……」

「ええとこそうですねえ、松江と変わらず」

トキは暗に嫌味。

ふたりは襖（ふすま）を隔てて隣の部屋におのおの立って向き合っている。

一度、場所（部屋）を交代するが、相変わらず襖を隔てたまま。これはふたりの対立を表しているのだろう。

トキは部屋を移動。ぐるぐると家の中を回っていく。そのあとをヘブンが追いかける。ワンカットで躍動感を出したい村橋直樹チーフディレクターらしい場面だ。せっかく広いセットだから、存分に撮りたい気持ちはわかる。熊本に行ったらこの家のセットともお別れだろうし。

家族がいないところに行きたくないと言うトキに、ヘブンは「連れて行くします！ ママさん、パパさん、雨清水ママさん、三之丞さん、ラストサムライ、みんな連れて行く！」と豪気。

「みんな嫌がるでしょ？ みんな出雲の人だけん。家族を大事にするんだなかったんですか？」

「もちろん、だから、一緒に、みんなと、つれていく します」

お互い譲らない。トキは最後の手段。

「1人でも反対したら私も行きませんけん」と全会一致を要求するのだった。これはなかなか難題だろう。

主題歌明け。錦織（吉沢亮）の部屋がたぶん初登場。本がたくさんあって、天窓から光が差し込んでいる。松野家にも天窓があったが、当時の家は採光のために天窓が必須だったのだろうか。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）