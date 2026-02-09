ビッグ６なのに下から６番目…降格も？ ルーニーが苦境の名門を語る「フランクは10歳老けた」「意見するならプレーで証明しろ」
昨季はプレミアリーグ17位。今季はここまで15位。ビッグ６の一角に数えられるトッテナムだが、順位上ではむしろ下から６番目だ。監督がアンジェ・ポステコグルーからトーマス・フランクに代わっても、状況は変わっていない。
苦しむ名門を巡り、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドOBウェイン・ルーニー氏が、英公共放送『BBC』で主張を展開。「現在の調子を見れば、彼らが降格争いの中にいると言わざるを得ない」と語った。
「（18位の）ウェストハムは好調だし、（17位の）ノッティンガム・フォレストもあちこちで結果を出している。トッテナムがあの順位で降格争いをしていないとは思えない。間違いなく後ろを振り返りながら戦う羽目になるだろう」
直近のマンチェスター・ユナイテッド戦で、守備の中心で主将のクリスティアン・ロメロは、一発退場となった。ロメロがSNSに「恥ずかしいことだけど、（マンチェスター・シティ戦で）僕らには11人しか出場できる選手がいなかった」と綴り、クラブ批判と取れるコメントをした数日後の出来事だった。
ルーニー氏はこの件にも触れ、「トッテナムの選手不足に関する発言も状況を悪化させた」と考えを示した。
「彼も率直に意見を述べるタイプだ。だが残念ながら、あれほど声を上げるなら、それをプレーで証明しなければならない。彼はそれを果たせていないと思う。こうした発言はフランクへのプレッシャーが増すだけだ。フランクには同情する。疲れているように見えるし、10歳も老けたように見える。
トッテナムの指揮官という仕事が、短期間でそうさせたのだ。彼は素晴らしい監督だから、クラブが支持し続けるよう願うが、それは非常に難しいだろう。それに、キャプテンが頻繁に退場処分を受けるような状況や、声を荒げるような状態は望ましくない」
もっとも、ヨーロッパリーグを制した昨季に続き、欧州戦線では好調だ。チャンピオンズリーグのリーグフェーズを４位で通過した。今季も国内外での格差が激しく、“外弁慶”と言える戦いを繰り広げている。フランク体制は内でも光を見出せるか。
