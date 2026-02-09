TCLの32型が初TOP3入り、26年1月に売れた液晶テレビTOP10
「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
3位 32S5K
32S5K（TCL Corporation）
4位 FHD/HD液晶テレビ 32v型
32A4N（Hisense）
5位 AQUOS
2T-C32GF1（シャープ）
6位 40S5K
40S5K（TCL Corporation）
7位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
8位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
9位 AQUOS
2T-C32GE1（シャープ）
10位 40S5400
40S5400（TCL Corporation）
26年1月の液晶テレビ売れ筋ランキングは、TVS REGZA「REGZA（32V35N）」が首位を獲得した。また、2位には「REGZA（40V35N）」がランクイン。両製品は25年8月から6カ月連続で1位・2位を独占し続けている。
TCL Corporation「32S5K」は前月から1ランクアップして3位に浮上した。同製品は25年5月発売で、同社では最新の32型モデル。これまでの最高位は4位で、TOP3入りは初めて。
TCL Corporationは32S5Kのほか、6位に「40S5K」、10位に「40S5400」もランクインした。両製品とも前月はTOP10圏外だったが、年始のセールの影響を受けて販売台数が伸長したとみられる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
