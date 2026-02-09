「本当に来たわw」「噂の彼が遂に」J２大宮が21歳ブラジル人MFを完全移籍で獲得！ “ポテンシャル特大”の助っ人加入にファン期待大「レッドブルネットワークすごすぎ」
J２のRB大宮アルディージャは２月９日、ブラジル人MFカウアン・ディニースの完全移籍加入を発表。なお、背番号は「８」に決まった。
ブラジル２部のアメリカ・ミネイロから新たに加わるディニースは、186センチ・75キロの21歳。クラブは獲得について、「カウアン選手のことは、我々のグローバルスカウティングチームが継続的に注目してきた中で、レッドブル・ブラガンチーノとRB大宮がすばらしい連携を見せ、今回の移籍が実現しました。我々は、彼がレッドブルのサッカーフィロソフィーにおける攻撃的MFとしての能力を発揮してさらに成長するためには、RB大宮が最適な環境であると確信しています」と説明した。
加入にあたり、ディニースはクラブ公式サイトを通じて以下のように意気込んだ。
「まずは、RB大宮に加入することができ、本当にうれしく思います。監督、コーチングスタッフをはじめ、クラブの皆さんが温かく迎え入れてくれたことに感謝しています。努力を続けて、自分の役割をこなすことで、クラブの目標を達成するために貢献したいと思います。応援よろしくお願いいたします」
また、大宮のスチュアート・ウェバー氏（ヘッドオブスポーツ）は、「カウアン選手は、我々がオフェンス選手に求める特徴を持ち合わせた、ポテンシャルの非常に高い選手だと信じています。彼をRB大宮に迎え入れられることをうれしく思いますし、ピッチ内外での彼の成長をサポートしたいと思います」などとコメントしている。
これにはSNS上でファンからも「本当に来たわw」「噂の彼が遂に」「どんな選手が楽しみ！」「若い。将来有望」「噂の期待の若手ブラジル人選手きたー！」「レッドブルネットワークすごすぎ」「大宮からセレソン目指そう！」といった期待の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
