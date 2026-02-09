モーニング娘。はじめハロー！プロジェクトの全楽曲がサブスク解禁！特設サイトもプレオープン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハロー！プロジェクトの全楽曲がサブスク解禁される。

■ハロプロ作品全3219曲がサブスクで楽しめることに

2028年に“結成30周年”を迎えるハロー！プロジェクト。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』にてグループ名が発表された1997年9月14日をグループ結成日とし、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎える。

同プロジェクトでは、2026年から2028年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間とし、様々な取り組みを予定しており、その先駆けとして、2025年末にハロー！プロジェクト楽曲のストリーミング配信開始をアナウンス。そして2月13日にハロー！プロジェクトの全楽曲が各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて解禁および世界同時配信されることが決定した。

現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルおよびびハロプロ研修生の最新楽曲をはじめ、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1,378曲が解禁。これで2024年から順次解禁されてきたハロプロ作品1,841曲を合わせた全3219曲がサブスクで楽しむことができる。

今回の発表にあわせて特設サイトがプレオープン。特設サイトでは、ハロー！プロジェクトヒストリーや著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型による企画が順次更新予定だ。

＜これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト＞

・2024年6月7日～ 太陽とシスコムーン

・2025年1月3日～ メロン記念日 / Berryz工房 / ℃-ute / Buono! / 真野恵里菜

・2025年2月24日～ 松浦亜弥 / 後藤真希 / 藤本美貴

・2025年3月29日～ 中澤裕子 / 飯田圭織 / 安倍なつみ / タンポポ / プッチモニ / ミニモニ。 / W / 美勇伝

・2025年7月19日～ こぶしファクトリー

