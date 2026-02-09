「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限8763枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8763枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8763( 8763)
バークレイズ証券 4583( 4583)
SBI証券 8382( 3220)
ソシエテジェネラル証券 2730( 2730)
楽天証券 3796( 1630)
三菱UFJeスマート 2061( 1221)
松井証券 738( 738)
フィリップ証券 645( 645)
マネックス証券 415( 415)
日産証券 152( 152)
インタラクティブ証券 55( 55)
岩井コスモ証券 24( 24)
ドイツ証券 16( 16)
ゴールドマン証券 4( 4)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 284412( 284412)
ソシエテジェネラル証券 103496( 103496)
SBI証券 152933( 69027)
バークレイズ証券 59907( 59907)
松井証券 41928( 41928)
楽天証券 81638( 39862)
サスケハナ・ホンコン 17146( 17146)
日産証券 15206( 15206)
三菱UFJeスマート 22884( 13010)
ビーオブエー証券 7703( 7703)
マネックス証券 6902( 6902)
ゴールドマン証券 5592( 5588)
みずほ証券 3962( 3962)
JPモルガン証券 3833( 3833)
フィリップ証券 3156( 3156)
インタラクティブ証券 2439( 2439)
BNPパリバ証券 2200( 2200)
モルガンMUFG証券 2176( 2176)
大和証券 1407( 1407)
東海東京証券 1214( 1214)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 121( 121)
ソシエテジェネラル証券 116( 116)
楽天証券 96( 60)
三菱UFJeスマート 73( 59)
フィリップ証券 37( 37)
松井証券 33( 33)
JPモルガン証券 23( 23)
SBI証券 69( 21)
ドイツ証券 20( 20)
マネックス証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース