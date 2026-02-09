「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限4万3380枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万3380枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 43380( 27380)
ソシエテジェネラル証券 33172( 21172)
バークレイズ証券 13816( 13816)
ゴールドマン証券 6202( 5002)
SBI証券 12461( 4031)
フィリップ証券 2612( 2612)
楽天証券 5061( 1537)
三菱UFJeスマート 1360( 1200)
松井証券 1118( 1118)
マネックス証券 497( 497)
インタラクティブ証券 274( 274)
日産証券 228( 228)
大和証券 120( 80)
豊証券 50( 50)
岩井コスモ証券 33( 33)
ドイツ証券 33( 33)
JPモルガン証券 4032( 32)
安藤証券 16( 16)
光世証券 10( 10)
共和証券 7( 7)
みずほ証券 28500( 0)
シティグループ証券 14300( 0)
三菱UFJ証券 8000( 0)
ビーオブエー証券 6800( 0)
UBS証券 2000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 357437( 357437)
ソシエテジェネラル証券 290102( 290102)
バークレイズ証券 114397( 114397)
SBI証券 136806( 79023)
松井証券 42777( 42777)
BNPパリバ証券 36721( 36721)
楽天証券 63299( 35935)
日産証券 35167( 35167)
サスケハナ・ホンコン 34176( 34176)
みずほ証券 18272( 18249)
ビーオブエー証券 18236( 18236)
モルガンMUFG証券 17257( 17257)
JPモルガン証券 14409( 14409)
三菱UFJeスマート 18134( 9882)
野村証券 8044( 7996)
インタラクティブ証券 7746( 7746)
マネックス証券 7513( 7513)
ゴールドマン証券 6463( 6439)
広田証券 4537( 4537)
フィリップ証券 4381( 4381)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 3102( 102)
フィリップ証券 101( 101)
マネックス証券 55( 55)
ドイツ証券 35( 35)
松井証券 33( 33)
SBI証券 58( 32)
楽天証券 68( 26)
三菱UFJeスマート 43( 23)
Jトラストグローバル 1( 1)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース