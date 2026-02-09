「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万1220枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1220枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11220( 11220)
ソシエテジェネラル証券 8660( 8660)
バークレイズ証券 5420( 5420)
ゴールドマン証券 2994( 2970)
ビーオブエー証券 1607( 1607)
JPモルガン証券 1374( 1374)
サスケハナ・ホンコン 1252( 1252)
モルガンMUFG証券 1112( 1112)
BNPパリバ証券 572( 572)
UBS証券 461( 461)
日産証券 372( 372)
インタラクティブ証券 259( 259)
松井証券 222( 222)
シティグループ証券 770( 214)
みずほ証券 166( 166)
SBI証券 210( 140)
ドイツ証券 128( 128)
野村証券 94( 94)
広田証券 87( 87)
HSBC証券 60( 60)
SMBC日興証券 54( 0)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース