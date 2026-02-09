「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万2761枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2761枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12761( 12521)
バークレイズ証券 5202( 5202)
ソシエテジェネラル証券 5027( 5023)
SBI証券 2614( 1684)
サスケハナ・ホンコン 1520( 1520)
松井証券 1093( 1093)
楽天証券 1715( 883)
JPモルガン証券 887( 843)
シティグループ証券 1159( 762)
ビーオブエー証券 703( 703)
日産証券 672( 672)
ゴールドマン証券 1601( 627)
モルガンMUFG証券 519( 480)
三菱UFJeスマート 507( 383)
みずほ証券 283( 283)
インタラクティブ証券 281( 281)
BNPパリバ証券 275( 275)
UBS証券 194( 194)
フィリップ証券 187( 187)
マネックス証券 158( 158)
野村証券 79( 0)
ドイツ証券 3( 0)
大和証券 2( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 172( 172)
ABNクリアリン証券 414( 114)
楽天証券 154( 102)
バークレイズ証券 54( 54)
SBI証券 53( 47)
日産証券 42( 42)
松井証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 31( 25)
ドイツ証券 18( 18)
フィリップ証券 16( 16)
マネックス証券 14( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
