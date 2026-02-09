　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万9847枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 39847(　 35993)
ソシエテジェネラル証券　　　 22859(　 19152)
バークレイズ証券　　　　　　 15094(　 14836)
JPモルガン証券　　　　　　　　7401(　　4027)
ゴールドマン証券　　　　　　　5736(　　4001)
野村証券　　　　　　　　　　 13045(　　3792)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3780(　　3780)
シティグループ証券　　　　　　5926(　　3399)
SBI証券　　　　　　　 　　　　4610(　　3130)
日産証券　　　　　　　　　　　3059(　　3059)
みずほ証券　　　　　　　　　　9850(　　2971)
モルガンMUFG証券　　　　　　　4623(　　2635)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6134(　　2092)
ビーオブエー証券　　　　　　　3387(　　1930)
松井証券　　　　　　　　　　　1071(　　1071)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 980(　　 966)
楽天証券　　　　　　　　　　　1259(　　 839)
大和証券　　　　　　　　　　　2770(　　 580)
インタラクティブ証券　　　　　 545(　　 545)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1649(　　 482)
HSBC証券　　　　　　　　　　　2256(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1637(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 232(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 114(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 373(　　 323)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 176(　　 176)
バークレイズ証券　　　　　　　　91(　　　91)
日産証券　　　　　　　　　　　　64(　　　64)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　65(　　　57)
楽天証券　　　　　　　　　　　　65(　　　47)
マネックス証券　　　　　　　　　42(　　　42)
松井証券　　　　　　　　　　　　31(　　　31)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　28(　　　24)
フィリップ証券　　　　　　　　　15(　　　15)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　14(　　　14)
光世証券　　　　　　　　　　　　12(　　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
JIA証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　50(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

