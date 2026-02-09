「日経225先物」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限3万9847枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万9847枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 39847( 35993)
ソシエテジェネラル証券 22859( 19152)
バークレイズ証券 15094( 14836)
JPモルガン証券 7401( 4027)
ゴールドマン証券 5736( 4001)
野村証券 13045( 3792)
サスケハナ・ホンコン 3780( 3780)
シティグループ証券 5926( 3399)
SBI証券 4610( 3130)
日産証券 3059( 3059)
みずほ証券 9850( 2971)
モルガンMUFG証券 4623( 2635)
BNPパリバ証券 6134( 2092)
ビーオブエー証券 3387( 1930)
松井証券 1071( 1071)
ドイツ証券 980( 966)
楽天証券 1259( 839)
大和証券 2770( 580)
インタラクティブ証券 545( 545)
三菱UFJ証券 1649( 482)
HSBC証券 2256( 0)
UBS証券 1637( 0)
SMBC日興証券 232( 0)
三菱UFJeスマート 114( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 373( 323)
ABNクリアリン証券 176( 176)
バークレイズ証券 91( 91)
日産証券 64( 64)
SBI証券 65( 57)
楽天証券 65( 47)
マネックス証券 42( 42)
松井証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 28( 24)
フィリップ証券 15( 15)
ドイツ証券 14( 14)
光世証券 12( 12)
JPモルガン証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
JIA証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
