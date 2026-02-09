■岸田＋石橋 バンザイ



2月8日に投開票された衆議院選挙。小選挙区で当選したのは、いずれも自民党の岸田文雄さん、平口洋さん。石橋林太郎さん、新谷正義さん。山本深さん、小林史明さんです。



■広島2区で当選 平口洋さん

「みなさんの力でここまで来られたという気持ちでございます。」



■広島3区で当選 石橋林太郎さん

「やっとスタートラインに立てた。これからしっかり働いていく、そのスタートラインに立てましたので、そういう意味では気合が入っているところです。」





■広島6区で当選 小林史明さん「高市総理総裁への強い期待があったと思いますので、今度は多数の与党としてこの期待を成果にして、自民党の信頼に変えられるように取り組んでいきたい。」広島5区で初当選した山本深さんは9日朝、街頭に立ち感謝を伝えました。■広島5区で当選 山本深さん「しっかりと頑張っていかなければならないなということを、まちの皆さんに手を振ってもらったり、握手してもらったりする中で感じております。」今回、県内の小選挙区全てで自民党候補が議席を独占。激しい与野党対決となったのが…■支援者歓喜「うわ～」広島3区です。激闘を制し、3回目の当選を果たした石橋林太郎さん。■辻立ち「おはようございまーす。」■市民「当選おめでとうございます。」■石橋林太郎さん「ありがとうございます。いろいろと選挙期間中お騒がせしまして、しっかり頑張っていきます。」道行く人たちからは、祝福の声をかけられていました。■石橋林太郎さん「自民党が勝つのか、それとも新しい政党中道改革連合が勝つのか、そういった戦いであります。」過去2回の選挙では、比例で当選を重ねてきました。初めて挑んだ小選挙区での戦い。2019年の大規模買収事件以来、公認候補の擁立を見送ってきた自民党にとって、広島3区での議席獲得は至上命題でした。そして、つかみ取った当選…■石橋林太郎さん「勝ったんだな。こうしてみると、当選させてもらったんだなと、しっかりやっていくぞという気がしますね。」2026年2月9日 放送