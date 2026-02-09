次回 2月11日（水）よる10時より第5話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

ここまで、文菜の大学時代からの友達で今は古着屋の同僚であるエンちゃん（野内まる）と文菜が恋愛について語り合う場面が何度かあった。第5話では、大学時代のもう一人の友達が登場。すでに本作への出演を発表している志田彩良が、2月11日（水）放送の第5話から出演する。

志田は、日曜劇場「ドラゴン桜」（2021年／TBS系）で東大専科の生徒役を演じて注目され、『消せない「私」-復讐の連鎖-』（2024年1〜3月／日本テレビ系）で初主演を演じた。今泉力哉の作品には、映画『パンとバスと2度目のハツコイ』（2018年公開）で初出演。『かそけきサンカヨウ』（2021年公開）では主演を演じ、今泉作品の繊細な世界観を体現し続ける「今泉組」の常連俳優の一人。

本作で志田が演じるのは、文菜とエンちゃんの大学の同級生・真樹（まき）。大学3年時、ある日の食堂でよくない恋愛をしている真樹に対して、文菜は「今すぐ別れな」と助言していた。当時の文菜は、まだ浮気などもせず、まっすぐに友達のことも想えていた。

現在、TVerでは第1話〜第4話を見逃し配信中。第5話のあらすじ・予告映像は番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■志田彩良 コメント

10代の頃から何度もお世話になっている今泉監督、数年ぶりにお会いできた山田監督をはじめ、嬉しい再会が重なり、とても幸せな現場でした。

いろいろな人が交わる中で、それぞれの弱さにも寄り添おうとしてくれる今泉監督の紡ぐ言葉の数々に、深い優しさを感じる作品です。

真樹のしあわせは、少し理解し難い部分もありましたが、自分にとってのしあわせと必死に重ね合わせながら演じました。

大人になった今、さまざまな経験を重ねる日々の中で、今泉作品の言葉をふと思い出し、救われる瞬間があります。

観終わったあと、そっと誰かを思い出してもらえる作品になっていたら嬉しいです。

