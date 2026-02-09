昨年は当選倍率50倍…大阪駅前の相撲「うめきた場所」2026年の開催概要が発表【出演予定の力士一覧】
大阪駅前のグランフロント大阪で相撲イベント『春がキタ！うめきた場所 in グランフロント大阪 2026』が3月1日に開催されることが決まった。昨年は一般観覧の当選倍率が約50倍となった人気イベントで、出場予定の力士も発表された。
【写真】グランフロント大阪に本格的な土俵が登場
「うめきた場所」は、2017年より一般社団法人グランフロント大阪TMOが主催する都市型相撲イベントで、今回で6回目。北館1階ナレッジプラザに本格的な土俵が登場する。
琴櫻、平戸海など人気力士によるトーナメント戦の迫力ある取組のほか、「初切（しょっきり）」「弓取式」や「ちびっこ相撲」も予定する。
■イベント実施概要
開催日程：2026年3月1日（日）13：15〜15:40 ※受付12:45開始
開催場所：グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ
入場料：無料
出演力士：琴櫻、平戸海、藤ノ川、豪ノ山、琴勝峰、琴栄峰、佐田の海
※出演力士は変更の可能性あり
演目：寄せ太鼓／相撲トーク／相撲健康体操／ちびっこ相撲／髪結い実演／初切／土俵入り／太鼓打分実演／トーナメント戦／弓取式
※演目は変更になる場合あり
【当日スケジュール】
13:15 寄せ太鼓
13:20 相撲トーク
13:40 相撲健康体操
14:00 ちびっこ相撲
14:25 髪結い実演
14:35 初切
14:55 土俵入り
15:05 太鼓打分実演
15:15 トーナメント戦
15:35 弓取式
【名物 ちゃんこ販売】
時間：12:00〜17:00
場所：うめきた広場 ポイントスペース
金額：500円（税込） ※なくなり次第終了
【テッド・イベール相撲装飾】
フランスを代表する現代アーティスト、ファブリス・イベールによるアートオブジェで、グランフロント大阪のみならず梅田のシンボルとして親しまれている「テッド・イベール」が力士姿となる。
期間：2026年2月14日（土）〜3月22日（日）
場所：うめきた広場水景
【写真】グランフロント大阪に本格的な土俵が登場
「うめきた場所」は、2017年より一般社団法人グランフロント大阪TMOが主催する都市型相撲イベントで、今回で6回目。北館1階ナレッジプラザに本格的な土俵が登場する。
■イベント実施概要
開催日程：2026年3月1日（日）13：15〜15:40 ※受付12:45開始
開催場所：グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ
入場料：無料
出演力士：琴櫻、平戸海、藤ノ川、豪ノ山、琴勝峰、琴栄峰、佐田の海
※出演力士は変更の可能性あり
演目：寄せ太鼓／相撲トーク／相撲健康体操／ちびっこ相撲／髪結い実演／初切／土俵入り／太鼓打分実演／トーナメント戦／弓取式
※演目は変更になる場合あり
【当日スケジュール】
13:15 寄せ太鼓
13:20 相撲トーク
13:40 相撲健康体操
14:00 ちびっこ相撲
14:25 髪結い実演
14:35 初切
14:55 土俵入り
15:05 太鼓打分実演
15:15 トーナメント戦
15:35 弓取式
【名物 ちゃんこ販売】
時間：12:00〜17:00
場所：うめきた広場 ポイントスペース
金額：500円（税込） ※なくなり次第終了
【テッド・イベール相撲装飾】
フランスを代表する現代アーティスト、ファブリス・イベールによるアートオブジェで、グランフロント大阪のみならず梅田のシンボルとして親しまれている「テッド・イベール」が力士姿となる。
期間：2026年2月14日（土）〜3月22日（日）
場所：うめきた広場水景