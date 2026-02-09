ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード・女子ハーフパイプ日本代表の工藤璃星選手が現地8日の公式練習後、意気込みを語りました。

現地での初練習を終えて「見た感じは難しそうと思っていたが、跳びやすいパイプだった」と感触を語った工藤選手。「これからどんどん難易度を上げてしっかり間に合わせたい」と本番へ意気込みます。

工藤選手は今大会が初のオリンピック出場。「夢だったので、憧れの舞台に来られた実感が少しずつ湧いてきている」と心境を告白。「(オリンピックでしかできない)バッジの交換をしている瞬間に『オリンピックだな』と」と大会を楽しんでいるエピソードを笑顔で明かしました。

2009年8月生まれで現在16歳の工藤選手には、冬季五輪の日本女子最年少メダル獲得の期待もかかります。しかしそのことを問われると「最年少でメダルをとりたいというよりは、自分のやりたい滑りをしたい」と、記録よりも自らの滑りにフォーカスすると語ります。

「かっこいい滑りや自分のしたい表現をして、いい結果と皆さんに感動してもらえるように」と決意を表した工藤選手。女子ハーフパイプの予選は現地11日、決勝は同12日に行われます。