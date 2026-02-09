ガバッと着るだけでOK！【ワークマン】体型カバー狙える！「楽ちんチュニック」

安心感のある長めの着丈で、気になる腰まわりをカバーしてくれるチュニック。着心地の良さにもこだわりたいなら【ワークマン】の「楽ちんチュニック」がおすすめです。ソフトな素材でリラクシーに着られそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

ゆったりシルエットでおしゃれに体型カバー

【ワークマン】「レディースメランジVチュニック」\1,780（税込）

ゆるっとしたシルエットでヒップまで隠れるチュニック。ガバッと着るだけで体型カバーが期待できます。公式サイトによると「ソフトタッチな素材を使用」とのことで、着心地も良さそう。深めのVネックデザインで、顔まわりがすっきり見えるかも。裾はサイドスリット入りで、抜け感もプラスしてくれます。

明るいカラーを選んで冬コーデのマンネリを打破

カラーはこちらのピンクを含めた全4色展開。明るい色味を選べば、ボリューム袖も相まって女性らしいコーデを楽しめそう。ゆとりのあるシルエットなので、ハイネックTシャツなどとのレイヤードもしやすいです。Iラインスカートと合わせれば上品に、ワイドジーンズ合わせでカジュアルに着回すのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M