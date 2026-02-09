「お父さんの思い出が消えちゃう」遺品整理を拒む母。「だったら──」背中を押した『娘の一言』

筆者の知人の母は、父を亡くした後、田舎の広い実家で一人暮らしをしています。

物を捨てられない性格のため、特に父の遺品は整理されないまま家に溢れていました。

早めの整理を勧めても、母はなかなか踏み出せずにいたのですが……。

娘の提案

思い出の品は捨てにくいものですが、いつか向き合う必要があります。

母には「捨てる」ではなく「一緒に整理しよう」と寄り添う姿勢が効果的でした。

このことで大切なのは処分ではなく、何を残すかを共に考えることだと気づいたとのことでした。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。