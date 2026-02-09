やさしい甘さが心にじんわりと染みる――そんな素朴なおいしさを味わうことができる「sobon（ソボン）」（東京・千駄ヶ谷）が、2025年12月にオープン。フランスで修業した若手のシェフが届ける、人に贈りたくなる「おいしい」と「かわいい」が丁寧に共存する洋菓子。そんな今大注目のパティスリーをご紹介します。

フランスにも渡り、25歳にして開業した若手シェフが贈る心温まるケーキたち

国立競技場や新宿御苑に囲まれた、緑豊かなエリア・千駄ヶ谷。千駄ヶ谷駅から7分の場所に位置するのが、今回お届けする「sobon（ソボン）」です。

大通りから一本入った、閑静な住宅街の中にあるシンプルな建物。この建物は1つのアトリエと3つのテナントからなる“食のマンション”で、その一室に入っているのがsobonです。

階段をあがると白い壁にブルーのデザインが映える店舗が。窓からは色鮮やかな生菓子や、さまざまな焼き菓子がのぞきます。

sobonのオーナーパティシエは金子麻衣さん。製造から販売まで全てお一人で行っています。

オーナーパティシエの金子さん。金子さんの作るやさしいお菓子を目当てにお店に来る人が絶えません。

パティシエになろうと決意したのは、大学在学中。コロナによる制限が増えたことにより、自分と向き合う時間も増えた期間。卒業後の進路を考えたときに思いついたのが、パティシエだそう。

「小学生の夏休みに通ったお菓子教室で、ホールケーキを作って持って帰ったときの家族の笑顔が嬉しかったんです。」

そのときの記憶がお菓子作りの原動力になり、大学卒業後に製菓学校に入学し、1年で本場フランスに飛び込みます。フランスでは現地のパティスリーでの現場研修を経てパティシエの国家資格を取得し、日本に帰国。

店舗を持つまでの1年間、シェアキッチンを借り、イベントに出店していたという金子さん。そのときから一人で切り盛りすることへのこだわりが強くあったといいます。

「家族の影響もあり、独立して一人でお店を持ちたいという気持ちがありました。こだわりが強いからこそ、一人の方が一貫してやりやすいのかなと。」

素朴でおいしいお菓子を。食べる人を考えて進化し続けるsobonのスイーツ

そんな準備期間を経て、2025年12月に千駄ヶ谷に店舗をオープン。大切な人に贈りたくなるケーキがコンセプトです。

ロゴには、「贈り物」として選んでもらいたいという想いも込めて、お花をモチーフにしています。

「sobon」の名前には日本語の「素朴」、英語で「とても」を意味する“so”とフランス語で「おいしい」を意味する“bon”を組み合わせた、「素朴でとてもおいしい」お菓子を作るお店を意味しています。

使用するのは、素朴なおいしさを届けるこだわりの素材。食べてもらう人のことを考えて、レシピを改良し続けているそうです。

ショートケーキ（左）といちごのタルト（右）

ショートケーキは、スポンジに米粉を使用。予約をすればホールでも購入ができ、みんなでシェアして食べるケーキだからこそ、誰もがおいしく食べられるものにしたいという想いで、以前から要望の多かったグルテンフリーに。

生菓子も焼き菓子も、こだわりとやさしさがたくさん詰まったものばかり。そんな中から、金子さんイチオシ、sobonの定番商品をご紹介します。

カスタードのコクに、きび砂糖のやさしい甘さ。サクサクのタルト生地がくせになる、フランスの定番菓子「flan vanille フラン」

フラン \700

sobonの定番商品が、こちらのカスタードタルト「フラン」です。フランス修業中に初めてフランに出会い、感動したという金子さん。

「フランスに行く前は食べたこともなかったんですが、フランスではケーキ屋さんやパン屋さんでも売られているような、ごく一般的な定番のスイーツです。フランスではフランを食べることも、実際に作ることも多くて、カスタードとタルト生地ですごくシンプルですし、日本人にも馴染みのある素朴な素材を組み合わせているので、お店の一番メインの商品にしました。」

晴れた日にはイートインスペースでゆっくり食べるのもおすすめ

一口食べると、カスタードのプルンとした口当たりながら、すぐにとろけていく食感に、きび砂糖のやさしく素朴な甘さとバニラの香りが口の中に広がります。そして薄さが絶妙なタルトの、程よいサクサク感とほんのりと感じる塩味が相まって、心まで溶けてしまうのではないかと思ってしまうほどのおいしさ。こだわりの素材が見事にマッチしてバランスがとても良く、誰もが好きになってしまう最高の一品です。

金子さんの作るお菓子はどれもやさしい甘さと丁寧な技が織りなす、心温まるものばかり。久しぶりに会う友達に、ちょっとしたお持たせに、そして自分へのご褒美に。大切な人に贈りたくなる、温かい想いを届けるやさしいスイーツに、これからも目が離せません♡

About Shop

sobon（ソボン）

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-17-2 四室 01号室

営業時間：金土日 13:00-19:00

定休日：月～木

Instagram:@patisserie_sobon

えり

ウフ。編集スタッフ

自分の“好き”であるスイーツをもっと広めたい！と前職のイベント制作から飛び出してウフ。に仲間入り。今はドーナッツを中心に日々おいしいものを勉強中。