スポーツ報知評論家の福本豊氏（７８）が８日に沖縄・具志川の阪神キャンプを視察し、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）のフリー打撃を見守った。鋭いスイングに加え、確実にバットの芯で捉えるミート力にも高評価。一流打者特有の打球音に太鼓判を押した。

※ ※ ※

立石は底知れない潜在能力を持っている。右足の肉離れと聞いていたが、具志川室内での打撃練習では、力強いスイングを見せていた。特に感じたのは乾いた打球音だ。「カーン！」という響きは、振りが速い上に、芯で捉える確率が高い証拠。屋外ではなく、飛距離は計れないが、音を聞くだけで一流打者の資質を感じた。

タイミングの取り方や、配球の読みなどは実戦に入ってからになるが、佐藤輝や森下の入団時と遜色ない素質がある。現在は１〜５番まで打線の軸がしっかりしているので、６、７番の下位からスタートできるのも本人にとってメリットだ。治療、リハビリを慎重に進めても、十分に開幕には間に合うだろう。

立石が三塁、外野を守れることで、一気に定位置争いが厳しくなった。昨季の左翼の開幕スタメンだった前川、ブレイクの兆しを見せた高寺、中川らはうかうかしてられないだろう。佐藤、森下のＷＢＣ組がオープン戦は抜けることで、様々なオプションを試すことが可能。立石の内外野の適正も確認できる。実戦が本格化していくなかで、若手のアピール合戦から目が離せない。（スポーツ報知評論家）