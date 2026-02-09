（スタジオ）

（徳増 ないる キャスター）

自民党は衆議院で3分の2を超える歴史的な大勝。静岡県内でも8選挙区全てで自民党の議員が議席を独占しました。まずはこの自民党の歴史的な大勝を、深沢さんはどう受け止めていらっしゃいますか？



（自民 深沢 陽一氏 静岡市清水区出身･静岡4区で4期目の当選）

はい、私自身はですね、これほど勝つとは思っておりませんでした。実際には厳しい選挙区もあるだろうということで認識しておりましたし、絶対に、いわゆる中道改革連合さんの方で負けないだろうというところまで自民党が勝ち切ってしまったというのは本当に驚きの一言です。





（津川 祥吾 アンカー）背景には高市人気、あるいは高市旋風とも言われていますが…こういったものが全国に非常に強く吹いたというふうに言っていいかと思いますが、深沢さん、この選挙戦に戦っている中でですね、もちろん風だけで選挙戦をやらないというのは私もよく分かった上でうかがいますけれども、この高市旋風、風というのは感じられましたか？（自民 深沢 陽一氏）正直言いまして、私は全く自分自身の選挙では感じなかったというのが正直なところです。例えば100人、200人の会場で、「高市さん頼むよ、応援してね」という方がいたんですよ。だいたい1人か2人なんですね。なので、そこまで感じたことはなかったんですね。私はもともとコロナの選挙を2回やりまして、前回の逆風の選挙を1回やりましたので、通常というのがよく分からない。というのも、実は私個人的にはあるということで、今回そういう感想を持ちました。（津川 祥吾 アンカー）私、県外の候補の方、与党、野党の方に何人か選挙中に聞いてみたんですね。そしたら異口同音に皆さんおっしゃったのが、「ちょっと変な選挙」だと、「手応えがない」と。つまり、「自分はこういう政策を実現したいんです」と言っても、「高市さんよろしくね」と言われてですね…一方で高市さんに対するものすごく強い風が吹いているのとも違うと…「なんか手応えを感じにくい選挙だな」と、与党の方も野党の方もおっしゃってたんですが、そんな中で、なかなか皆さん…ある意味ちょっとつかみどころのない選挙…現場ではそうだったのかなとは思うんですが。榎戸さん、この選挙結果を受けてどのように感じましたか？（コメンテーター フリーアナウンサー 榎戸 教子 氏）深沢さん…当選後に高市総理の期待は高かったと。しかし静岡4区はそれだけではなかったというふうに思っているとおっしゃっていました。静岡ならではの何か要因ってあったんですか？（自民 深沢 陽一氏 静岡市清水区出身･静岡4区で4期目の当選）はい。私の個人的な話なんですけど、前回、敗戦をいたしました。結果が出なかったということで、「次は勝つぞ」というところが、私の支持者の中で非常に強かったというふうに感じていましたので、それだけじゃなかったということです。それ以外の…「静岡で」というのは特にはあまり感じなかったんですが…、私にとっては上川陽子先生…ですね、あと、静岡市議団が一体となって、選挙区関係なくですね、私を当選させるんだということで…もう本当に多くの皆さんが支えていただいたというのは一つあると思います。