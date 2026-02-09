巨人は９日、宮崎春季キャンプ２度目の休養日を迎えた。５〜８日の第２クールでは、２度のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。ルーキーや支配下昇格を狙う育成選手らが今キャンプ初の実戦形式でアピールした。

５日はともに日本ハムから加入した松浦と北浦ら５投手が登板。カウント１―１からスタートした中、北浦はリチャードから空振り三振を奪うなど、打者のべ７人に無安打１四球、２奪三振と上々のスタートを切った。野手ではドラフト４位・皆川（中大）が実戦形式初打席で森田から右前打をマーク。１軍スタートに抜てきされた育成・宇都宮も松浦から左前打を放ち、存在感を示した。

２度目のライブＢＰとなった７日はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら６投手が登板。竹丸は先頭の佐々木にこそ四球だったが、宇都宮、小浜を連続三振に斬ると、甲斐を二ゴロに抑えるなど打者のべ５人に無安打１四球の滑り出しとなった。１軍スタートの育成右腕・ルシアーノも打者６人に無安打１奪三振。フレッシュな顔ぶれが実戦形式の好スタートを切った中で、大卒５年目の赤星も岸田、大城から連続三振を奪うなど、打者７人に無安打２奪三振。開幕ローテ入りへ向けて順調に歩を進めている姿を示した。

打者では石塚がドラフト２位・田和（早大）から四球を選ぶと、ドラフト３位・山城（亜大）からは四球と中前打を記録。５日は森田から四球を選ぶと、横川からは中前打を放っており、ここまで実戦形式５打席で５出塁の結果を残している。

１０日からは宮崎キャンプ最終クール。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が臨時コーチとして訪れる予定となっている。