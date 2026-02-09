PLANTが、SUPER CENTER PLANT全23店舗で、新商品「選べるのり弁」の販売を開始しました。

「毎日食べても飽きない」をコンセプトに、和・洋・中の多彩なメニュー構成で展開。

シンプルなおかかとのりだけの商品から、ボリュームのあるガッツリ系まで幅広く取り揃えられています。

PLANT「選べるのり弁」

販売店舗：SUPER CENTER PLANT全23店舗

価格：本体価格199円（参考税込価格214円）〜

共働き世帯や単身世帯の増加により、調理の手間を省きたいというニーズが高まっている中、お弁当の定番である「のり弁当」を和・洋・中の多彩なメニュー構成で用意。

価格帯も「お手頃なもの」から「少し贅沢なもの」まで、多様なニーズに対応したラインアップとなっています。

気分に合わせて、お好みの「のり弁」を選ぶことができます☆

新潟県産コシヒカリ「粒ぞろい」を使用

主食であるごはんには、新潟県産コシヒカリ「粒ぞろい」を使用。

「粒ぞろい」は、従来品より約1.2倍の大きさの粒を丁寧に選別したPLANTオリジナルの高品質米です。

のりの下には香り豊かな国産鰹の削り節を敷くことで、のり弁の本質である「のり・米・だし」の調和を追求。

味のアクセントとして塩麹のきんぴらを添えることで、全体のバランスをとっています。

のり弁の持つシンプルなおいしさを生かしながら、豊富なラインナップで毎日選べる価格と品質を実現。

「選ぶ楽しさ」と「食のワクワク感」を提供する、新しいのり弁の形です。

今後も和洋中の様々な料理を組み合わせることで新しい商品を提案し、年間を通じて「毎日食べても飽きない『選べるのり弁』」を進化させていきます！

PLANT「選べるのり弁」の紹介でした。

