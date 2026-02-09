モーニング娘。らハロプロ「全曲」、サブスク解禁へ 2・13より配信
ハロー！プロジェクトが13日0時、全楽曲を音楽サブスクリプションサービスにて解禁となる。きょう9日、アップフロントエージェンシーが発表し、特設サイトがプレオープンとなった。
【画像】ハロプロ全曲、サブスク解禁（「超解禁」）
解禁となる主なアーティストは、現在活動中の7組で、モーニング娘。、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロ研修生。全部で1378曲が配信される。
なお2024年から順次解禁したハロプロ作品1841曲を合わると全3219曲となる。
ハロー！プロジェクトは、2028年に“結成30周年”を迎える。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』放送でグループ名が発表された1997年9月14日をグループ結成日
とし、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎える。
2026年から2028年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間とし、さまざまな取り組みを実施していく。
■これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト
・2024年6月7日 太陽とシスコムーン
・2025年1月3日 メロン記念日、Berryz工房、℃-ute、Buono!、真野恵里菜
・2025年2月24日 松浦亜弥、後藤真希、藤本美貴
・2025年3月29日 中澤裕子、飯田圭織、安倍なつみ、タンポポ、プッチモニ、ミニモニ。、Ｗ、美勇伝
・2025年7月19日 こぶしファクトリー
【画像】ハロプロ全曲、サブスク解禁（「超解禁」）
解禁となる主なアーティストは、現在活動中の7組で、モーニング娘。、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロ研修生。全部で1378曲が配信される。
ハロー！プロジェクトは、2028年に“結成30周年”を迎える。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』放送でグループ名が発表された1997年9月14日をグループ結成日
とし、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎える。
2026年から2028年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間とし、さまざまな取り組みを実施していく。
■これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト
・2024年6月7日 太陽とシスコムーン
・2025年1月3日 メロン記念日、Berryz工房、℃-ute、Buono!、真野恵里菜
・2025年2月24日 松浦亜弥、後藤真希、藤本美貴
・2025年3月29日 中澤裕子、飯田圭織、安倍なつみ、タンポポ、プッチモニ、ミニモニ。、Ｗ、美勇伝
・2025年7月19日 こぶしファクトリー