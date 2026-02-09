生田絵梨花、8月からのツアー開催を発表 全国5都市で6公演
俳優・アーティストの生田絵梨花が、全国ツアー『Erika Ikuta Tour 2026「I.K.T」〜I Know Tomorrow〜』を開催することを発表した。
【ライブ写真】ピアノ演奏で魅了する生田絵梨花 全国ツアーファイナル公演の模様
同ツアーは、8月26日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りに、全国5都市で6公演が開催される。ツアーファイナルは、10月14日の東京・NHKホール公演となる。
4月放送開始のテレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ担当のほか、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も控え、俳優／アーティストの両面で活躍の幅を広げている生田。4月22日に初の1stフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』をリリース予定で、今回のツアーは同アルバムのタイトルが冠されている。どのようなステージが展開されるのか、期待が高まる。
チケットは、ファンクラブ会員限定にて先行抽選受付がスタートしている。
■『Erika Ikuta Tour 2026「I.K.T」〜I Know Tomorrow〜』概要
8月26日（水） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
8月30日（日） 宮城・東京エレクトロンホール宮城
9月13日（日） 大阪・NHK大阪ホール
9月20日（日） 神奈川・よこすか芸術劇場
9月22日（火・祝） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
10月14日（水） 東京・NHKホール
