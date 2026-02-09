ファン・ミンヒョンの除隊後初“日本ファンミーティング”、生配信決定 『還魂』『無駄なウソ』『スタディーグループ』出演
ソロでのアーティスト活動に加え、ドラマや舞台で俳優としての活動するファン・ミンヒョン（HWANG MIN HYUN）が、 3月4、5日に東京国際フォーラム ホールCにて復帰後初となる日本ファンミーティング『HWANG MIN HYUN FAN MEETING[UTOPIA]-TOKYO』を開催。5日の夜公演（後6：00〜）の模様をテレ朝チャンネルにて独占生中継することが決定した。
【写真】ファン・ミンヒョン、『スタディーグループ』でのメガネ＆制服姿
2012年に「NU’EST」としてデビューして以来、「Wanna One」での活動を経て、現在はソロアーティスト・俳優として活躍しているファン・ミンヒョン。俳優としては、Netflixで配信され話題となった『還魂』や、天才作曲家キム・ドハを好演した『無駄なウソ-誰にも言えない秘密-』といった人気ドラマに出演し、注目を集めた。さらに、2025年に出演した『スタディーグループ』では、主人公ユン・ガミンを演じ、その人気を確固たるものにした。
そんなファン・ミンヒョンが、2023年12月に開催された『2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT ＜UNVEIL＞ IN TOKYO』以来、約2年3カ月ぶりに日本で単独公演を開催。復帰を待ち続けたファンへの感謝を伝えたいという思いから企画された今回の公演は、ファン・ミンヒョンとHwangdo（ファンネーム）が再会する理想的な楽園になる予定。
ファン・ミンヒョンは、昨年12月に除隊している。
