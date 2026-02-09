『ゴジュウジャー』鈴木秀脩、1st写真集を発売「僕自身にとっても新しい一歩を踏み出すタイミング」 地元・横須賀などで撮影
スーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』でゴジュウレオン／百夜陸王役で人気を集めた俳優の鈴木秀脩の1st写真集（タイトル未定）が5月22日にワニブックスから発売されることが決定した。
【写真】『ゴジュウジャー』で人気を集めた鈴木秀脩の1st写真集先行カット 地元・横須賀などで撮影
1st写真集のロケ地に選んだのは生まれ育った故郷でもある横須賀の地と、念願の雪景色での撮影を初上陸となる北海道で敢行。22歳らしいあどけない表情から、ドキッとするセクシーなカットまで、写真集にふさわしいショットが満載。ファンに喜んでもらえる一冊となっている。
■鈴木秀脩コメント
『ゴジュウジャー』が最終回を迎え、僕自身にとっても新しい一歩を踏み出すタイミングがやってきました。芸能人生のスタートラインに立ち、これからどんな世界が広がっていくのか、今はワクワクした気持ちでいっぱいです。
なので、今回の写真集は、成長を続けながら新しい世界へ踏み出していくという想いを込め、地元・横須賀から、初めて訪れた北海道までの「旅」をテーマにしました。
撮影期間中は天候にも恵まれて、地元の海ではきれいな夕日と一緒に撮ることができましたし、北海道では、晴天の雪景色から、現地の方も驚くほどの豪雪まで体験できて、その時その瞬間でしか見せられない情景をたくさん収められたと思います。
さまざまな表情や雰囲気を感じていただける、満足のいく一冊に仕上がっています。絶対に後悔させない完成度だと思うので、ぜひ期待して待っていただけるとうれしいです！お楽しみに！
