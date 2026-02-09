KAWAII LAB.の新グループ・MORE STAR、全力で駆け抜ける青春ソング「タイムライド」配信リリース
昨年12月にアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STARが、新曲「タイムライド」をきょう9日に配信リリースした。
【動画】クセになるナンバー！MORE STAR、話題の“リズムゲーム”風楽曲「ハグ！」ミュージックビデオ
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループ。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、活動している。
“時間を自由に操れたら”という夢や妄想から生まれた同曲は、毎日を思い切り楽しみたいという気持ちをポップに描いたナンバー。平均年齢18歳で現役学生メンバーも多いMORE STARが、等身大のルーティンや、少しギリギリな日々さえも青春のひとコマとして描きながら、“今この瞬間を大切に楽しもう”という前向きなメッセージを届ける。MORE STARらしいポジティブなエネルギーと青春感あふれる世界観に注目だ。
MORE STARは、17日に東京・ヒューリックホール東京で初単独ライブを開催することも決定している。
【動画】クセになるナンバー！MORE STAR、話題の“リズムゲーム”風楽曲「ハグ！」ミュージックビデオ
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループ。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、活動している。
“時間を自由に操れたら”という夢や妄想から生まれた同曲は、毎日を思い切り楽しみたいという気持ちをポップに描いたナンバー。平均年齢18歳で現役学生メンバーも多いMORE STARが、等身大のルーティンや、少しギリギリな日々さえも青春のひとコマとして描きながら、“今この瞬間を大切に楽しもう”という前向きなメッセージを届ける。MORE STARらしいポジティブなエネルギーと青春感あふれる世界観に注目だ。
MORE STARは、17日に東京・ヒューリックホール東京で初単独ライブを開催することも決定している。