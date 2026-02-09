俳優の高石あかりがヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜、前８・００）が７日にクランクアップしたことが９日、ＮＨＫ大阪局から発表された。

夫・ヘブン役のトミー・バストウとのシーンを撮り終えた高石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすごく大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした」と、万感と共に振り返った。

昨年４月のクランクインから約１０カ月の撮影を終え「この一年間『行きたくない』とか『トキをやりたくない』とか思う日がありませんでした」と明かす。「撮影に入る前は『どんなに大変でも良い、それを経験しに行く』というつもりだったのに、毎日すごく楽しかったです」と充実感を漂わせた。

自身の成長を実感しながら「お芝居って楽しいなと思ったし、また今回ご一緒した皆さんとお仕事したいと思えた時間だったので、私、もっとがんばります！」と宣言。「この先のお仕事で蓄えて蓄えて、次の機会にちょっとでも成長したと思ってもらえるように、がんばります。本当に本当にありがとうございました！」と誓っていた。