8日に行われた衆議院選挙をめぐり、弁護士で作る団体が、いわゆる一票の格差を理由に県内3つの選挙区で選挙の無効を求める訴えを仙台高裁秋田支部に起こしました。



訴えを起こしたのは弁護士で作る団体で、全国14の高等裁判所に提訴しています。



8日に投票が行われた衆院選について、いわゆる一票の格差を是正せずに行われたとして選挙の無効を訴えています。



衆院選における議員1人あたりの有権者の数が去年9月時点で22万1,483人と最も少ない鳥取1区を1とすると、秋田1区の一票の価値は0.87票、2区は0.92票、3区は0.73票となります。





県内3つの選挙区いずれも一票の価値が小さくなり、候補者が当選するために必要な票数が多くなることから平等でないという主張です。小川尚史弁護士「まずは一票の価値、投票価値の平等が憲法上重要な概念であることを認めていただくことが第一、その上で今の区割りが2倍を超えるような不平等が生じる選挙区割りが違憲であるということを判断していただくことが次ですかね」一票の格差訴訟をめぐっては、去年の参議院選挙について仙台高裁秋田支部は「違憲状態」と判断していました。訴えを起こした小川尚史弁護士は、投票価値の平等の重要性を国民に知ってもらうためにもその都度、判断がなされるべきだと主張しています。