県は、新たなスタジアム整備の事業費の負担割合について、仮に県や秋田市の公費を充てる場合、行政側と同じ額がそれ以上の額を、民間から集めるべきとの考えを明らかにしました。



整備の実現には、県と市が連携して進めるような事業のあり方が望ましいとの見解も示し、整備に伴う作業は、両者で分担して進めたい考えです。



県は、新たなスタジアム整備をめぐり施設の規模や費用負担に関する県としての方針を固め、9日、県議会に説明しました。





県スポーツ振興課・加藤雄樹課長「スタジアムの規模については、コスト縮減の可能性や、運営時の収益性、クラブの意向等を勘案しながら、市が示した5,000人から1万人規模までの配置案の中で検討していきたいと考えております」「公益性、広域性のある事業でもあります。しかしながら厳しい財政状況等踏まえますと、一定の制約のもとで県として支援を行っていく必要があります」費用負担については、民間の資金が柱の一つになるとの考えです。県は、事業を公設で進める場合、国の交付金を活用することが望ましいとの考えで、事業費全体から交付金を差し引いた分を、県・市・民間の3者で負担する方法を提案しました。その上で、民間が負担する額は県と市で負担する分と同じか、それ以上であるべきとの見解も示しています。県は、ブラウブリッツ秋田が、施設の主な利用者になることを踏まえた結果だと説明しています。県スポーツ振興課・加藤雄樹課長「やはり公設でやるにしても、ブラブリッツのための施設という性格がかなりありますので、県民の理解等々得るためには、国の補助金は積極的に活用するとしても、残りの自治体負担と同額ぐらいは、ブラウブリッツが主体となった民間の方が集めなければ、県民、市民の理解は得られないということで、この負担割合を出したものであります」県は新たな県立体育館の整備に伴って、既に国の交付金を活用する予定であるため、市が事業の主体となることが、より多くの交付金を得られる可能性があると説明しています。一方、整備に関する作業自体は、県と市が分担して進める手法が望ましいとの見解です。県は、そうした事業の進め方や費用負担に関する考え方を、近く、秋田市やブラウブリッツ秋田にも正式に伝え、3者での合意を目指すことにしています。